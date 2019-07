Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BANGKOK: Die Polizei hat einen Türken verhaftet, der das Potenzmittel Kamagra hergestellt und auf dem Schwarzmarkt sowie über das Internet verkauft hat.

Der 43-Jährige wurde an der Wuttakat Road Soi 6 in Thonburi in seiner provisorischen Fabrik festgesetzt. Dort hatte er die gefälschten Drogen produziert. Die Beamten fanden 46.700 Päckchen Kamagra mit der Aufschrift, sie seien in Indien hergestellt worden. Ebenfalls beschlagnahmt wurden ein Medikamentenmischer, eine Waage, eine Verpackungsmaschine, drei Packungen Glukosesirup sowie 0,3 Gramm Crystal Meth („Ice“). Der Türke wurde beschuldigt, Medikamente ohne Lizenz hergestellt zu haben und Betäubungsmittel der Klasse 1 zu besitzen. Laut „Daily News“ wird Kamagra im Internet und auf Märkten für 100 bis150 Baht pro Schachtel verkauft. Die Sex-Droge hat eine dauerhafte Wirkung auf die männliche Erektion.