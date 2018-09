Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.18

PRAG (dpa) - Das Lkw-Maut-System in Tschechien wird künftig nicht mehr von der österreichischen Firma Kapsch betrieben.

Das Verkehrsministerium in Prag habe einen von 2020 an laufenden Zehnjahresvertrag mit dem tschechisch-slowakischen Konsortium CzechToll und SkyToll unterzeichnet, wie die Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» am Freitag berichtete. Dieses Bündnis erhalte für den Betrieb des elektronischen Systems umgerechnet rund 420 Millionen Euro. Die Vertragsunterzeichnung sei eine «geheime Aktion» gewesen, von der nur wenige Eingeweihte gewusst hätten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eigene Quellen weiter.

Tschechien rechnet für die kommenden zehn Jahre mit Einnahmen aus der Lkw-Maut von rund 5,9 Milliarden Euro. Die Autobahn-Maut betrifft alle Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen auf rund 1630 Kilometern des Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Für Pkw gilt in dem EU-Mitgliedsstaat eine Vignettenpflicht.

Das Kartellamt hatte das Vergabeverfahren im Mai nach einer Beschwerde des bisherigen Betreibers Kapsch gestoppt. Dagegen legte die Gegenseite erfolgreich Berufung ein. SkyToll betreibt bereits in der benachbarten Slowakei ein elektronische Mautsystem auf der Basis eines Satellitensystems.