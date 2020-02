Tschechien plant EM-Vorbereitung in Italien

Written by: Redaktion DER FARANG | 28/02/2020

PRAG (dpa) - Trotz der Coronavirus-Fälle in Italien will die tschechische Fußball-Nationalmannschaft ihr EM-Vorbereitungscamp in Südtirol abhalten.



Das Team werde am 31. Mai ins Valler Tal aufbrechen, teilte ein Sprecher am Freitag in Prag mit. Am 4. Juni stehe ein Freundschaftsspiel gegen die italienische Nationalmannschaft an, drei Tage später dann die Generalprobe gegen Österreich. Bis zum Beginn des Vorbereitungslagers blieben noch drei Monate Zeit, erklärte der Arzt der Tschechen, Petr Krejci. «Selbstverständlich werden wir die weitere Entwicklung beobachten und das Team keinem Risiko ausstellen», betonte der Mediziner.

Der Teammanager und ehemalige Fußballspieler Libor Sionko zeigte sich zuversichtlich, dass das Trainingslager wie auch die Fußball-Europameisterschaft 2020 selbst «ohne jegliche Einschränkungen» stattfinden werden. Das neuartige Coronavirus breitet sich derzeit in Italien weiter aus. Auch die Autonome Region Trentino-Südtirol meldete inzwischen einen Fall.