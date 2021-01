Zitate aus der Rede Trumps vor dem Sturm aufs Kapitol

Written by: Redaktion (dpa)

WASHINGTON: Vor dem Ansturm auf das Kapitol in Washington hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in einer Rede seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Sitz des Kongresses zu ziehen. Die Deutsche Presse-Agentur übersetzt und dokumentiert zentrale Auszüge aus seiner Ansprache:

ZUM MARSCH AUF DAS KAPITOL:

«Wir werden dort hingehen, und ich werde bei Euch sein (...)»

«Wir werden zum Kapitol gehen und unsere tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten anfeuern, und wir werden wahrscheinlich einigen von ihnen nicht so sehr zujubeln.»

ZUM WIDERSTAND GEGEN DAS WAHLERGEBNIS:

«Wir werden nicht zulassen, dass sie Eure Stimmen zum Schweigen bringen.»

«Man wird unser Land niemals mit Schwäche zurückerobern, man muss Stärke zeigen und man muss stark sein.»

«Wir werden niemals aufgeben, wir werden niemals die Niederlage einräumen. Man gibt sich nicht geschlagen, wenn Diebstahl im Spiel ist.»

«Wir werden den Diebstahl stoppen.»

«Unser Land hat genug. Wir nehmen das nicht mehr hin.»

ZU WAHLBETRUGSVORWÜRFEN:

«Hallo Georgia - übrigens, es ist ausgeschlossen, dass wir Georgia verloren haben, es ist ausgeschlossen, das war eine manipulierte Wahl.»

«Sie haben die Wahl manipuliert, sie haben sie manipuliert wie sie noch nie eine Wahl manipuliert haben, und übrigens haben sie letzte Nacht auch keinen schlechten Job gemacht.»

«Wir alle hier wollen heute nicht, dass unser Wahlsieg von angestachelten linksradikalen Demokraten gestohlen wird, was sie gerade tun (...)»

«Wir haben diese Wahl gewonnen, und wir haben sie mit einem Erdrutsch gewonnen.»