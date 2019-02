Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

CHICAGO (dpa) - Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing hat Präsident Donald Trumps ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, als Direktorin für den Verwaltungsrat nominiert.

Die Aktionäre sollen bei der Hauptversammlung am 29. April abstimmen, ob die 47-Jährige in das dem Vorstand übergeordnete Gremium einzieht. Haley hatte ihr Amt bei den UN Ende Dezember nach zwei Jahren abgegeben. Die Hoffnungsträgerin der Republikaner war bereits als künftige Präsidentschaftskandidatin im Gespräch.

Boeing werde in hohem Maße von Haleys diplomatischen und geschäftlichen Erfahrungen profitieren, teilte Konzernchef Dennis Muilenberg am Dienstag in Chicago mit. Es sei eine Ehre, die Gelegenheit zu erhalten, zu Boeings kontinuierlichem Erfolg als Industrieführer und «großartiges amerikanisches Unternehmen» beitragen zu können, erklärte Haley. Von 2011 bis 2017 bekleidete der Star der republikanischen Partei als erste Frau das Gouverneursamt des Bundesstaats South Carolina, wo Boeing ein großes Werk betreibt.