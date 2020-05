WASHINGTON: Früher haben sich Sprecher des Weißen Hauses regelmäßig Fragen von Journalisten gestellt. Unter Präsident Trump wurde die Praxis abgeschafft. Seine neue Sprecherin ist nun erstmals vor die Journalisten im Briefing-Raum getreten.

Die neue Sprecherin des Weißen Hauses will die seit mehr als einem Jahr ausgesetzten Pressekonferenzen wiederbeleben und verspricht, dabei nicht zu lügen. «Ich werde Sie nie belügen», sagte Kayleigh McEnany am Freitag (Ortszeit) bei ihrer ersten Pressekonferenz im Briefing-Raum des Weißen Hauses. «Darauf haben Sie mein Wort.» Sie plane, weitere Pressekonferenzen abzuhalten. «Es ist meine Aufgabe, Ihnen die Denkweise des Präsidenten (Donald Trump) nahe zu bringen, diese Fakten zu vermitteln, damit der Präsident eine faire und akkurate Berichterstattung erhält und damit die Amerikaner faire und akkurate Informationen erhalten.»

Traditionell stellten sich Sprecher des Weißen Hauses regelmäßig den Fragen von Journalisten im Briefing-Raum. McEnanys Vor-Vorgängerin Sarah Sanders beendete diese Praxis allerdings. Sanders' letzte kurze Pressekonferenz im Weißen Haus fand - nach einer langen Pause - am 11. März 2019 statt, also vor 417 Tagen. Sanders hatte im Juni vergangenen Jahres ihren Rücktritt als Sprecherin erklärt. Ihre Nachfolgerin, Stephanie Grisham, war weniger als ein Jahr lang im Amt und hielt in dieser Zeit keine einzige Pressekonferenz ab. Sie ist inzwischen wieder auf ihren vorherigen Posten als Sprecherin von First Lady Melania Trump zurückgekehrt.

McEnany übernahm das Amt als Sprecherin des Weißen Hauses im April. Sie war bis dahin Sprecherin des Wahlkampfteams von Trump, der bei der Präsidentschaftswahl im November für eine zweite Amtszeit kandidiert. McEnany sagte, sie habe Zugang zu Trump. «Ich bin fast den ganzen Tag mit dem Präsidenten zusammen.» Lob für McEnanys erstem Auftritt im Briefing-Raum kam unmittelbar danach von Trumps Lieblingssender Fox News: «Ich denke, sie hat sehr gute Arbeit geleistet», sagte die Moderatorin.

Seit Beginn der Corona-Krise hat Trump selbst fast täglich Pressekonferenzen abgehalten, die teilweise mehr als zwei Stunden andauerten. US-Medien berichteten, Berater hätten ihm von diesen Auftritten abgeraten, weil sie seinem Image schadeten. Besonders galt das, nachdem Trump kürzlich die Frage aufwarf, ob es hilfreich sein könnte, Menschen im Kampf gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel zu spritzen. Trump will sich am Sonntagabend bei einer virtuellen «Town Hall»-Veranstaltung von Fox News unter dem Motto «Amerika gemeinsam: Rückkehr zur Arbeit» Wählerfragen stellen.

Trumps eigene Aussagen sind nicht immer vertrauenswürdig, das galt bereits vor der Corona-Krise. Die Faktenchecker der «Washington Post» haben ihm seit seinem Amtsantritt Anfang 2017 bis Anfang vergangenen Monats 18.000 falsche oder irreführende Aussagen nachgewiesen.

Trump-Sprecherin: Gut, dass Biden sich zu Missbrauchsvorwürfen äußert

WASHINGTON: Das Weiße Haus hat es begrüßt, dass der demokratische Präsidentschaftsbewerber, Joe Biden, öffentlich Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn genommen hat. «Wir freuen uns, dass der frühere Vizepräsident entschieden hat, sich öffentlich zu äußern», sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, am Freitag bei der ersten Pressekonferenz seit ihrem Start in der US-Regierungszentrale. Biden habe nicht einmal 16 Stunden gebraucht, um in dieser Frage dem Rat von US-Präsident Donald Trump zu folgen.

Biden, der Trump bei der Präsidentschaftswahl im November herausfordern will, hatte am Freitag die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs in den 90er Jahren vehement zurückgewiesen. «Sie sind nicht wahr. Das ist nie passiert», erklärte er.

Eine frühere Mitarbeiterin aus Bidens Zeit als US-Senator, Tara Reade, beschuldigt den heute 77-Jährigen, er habe sie 1993 in einem Senatsgebäude gegen eine Wand gedrückt, unter ihren Rock gegriffen und sei mit seinen Fingern in sie eingedrungen. Bidens Wahlkampfkampagne hatte die Anschuldigungen deutlich zurückgewiesen, der Demokrat selbst hatte bislang jedoch dazu geschwiegen.

Trump hatte Biden am Donnerstag aufgerufen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. «Es könnten falsche Anschuldigungen sein», sagte Trump. So etwas habe er selbst bereits erlebt.

Diverse Frauen haben Trump sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung vorgeworfen, was er allesamt zurückwies. Während des Wahlkampfes 2016 war außerdem eine alte Tonaufnahme publik geworden, in der sich Trump anzüglich und herabwürdigend über Frauen äußerte - und darüber, dass er sie überall anfassen könne.

McEnany beklagte, die Medien nutzten derzeit die Vorwürfe gegen Biden, um auch alte Anschuldigungen gegen Trump wieder aufzubringen. «Der Präsident hat all diese Vorwürfe, die vor vier Jahren erhoben wurden, schnell zurückgewiesen», betonte sie. «Er hat in diesen Fragen immer die Wahrheit gesagt.»