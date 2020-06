Trump nimmt Auftritte bei Kundgebungen trotz Corona-Krise wieder auf

US-Präsident Donald Trump nimmt an einem Rundtischgespräch mit den Gouverneuren im Weißen Haus teil. Foto: epa/Chris Kleponis

WASHINGTON: Trotz der anhaltenden Corona-Krise tritt US-Präsident Donald Trump am Samstagabend (19.00 Uhr Ortszeit/2.00 Uhr MESZ am Sonntag) wieder bei einer Massenkundgebung auf. Die erste Wahlkampfveranstaltung Trumps seit mehr als drei Monaten findet in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma statt.

Weniger als fünf Monate vor der Präsidentenwahl liegt der designierte Kandidat der Demokraten, Joe Biden, in landesweiten Umfragen vor dem Republikaner Trump. Der Präsident ist in der Corona-Krise, aber auch infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis unter Druck geraten.

Vor der Veranstaltungshalle in Tulsa warteten schon lange vor Beginn der Kundgebung Trump-Unterstützer, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Teilnehmer mussten sich bei der Registrierung damit einverstanden erklären, dass die Organisatoren nicht für eine Covid-19-Erkrankung und mögliche Folgen haftbar gemacht werden können.

In Tulsa ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Trump führt steigende Infektionszahlen in zahlreichen Bundesstaaten auf eine Zunahme von Tests zurück.

Trump hatte zuletzt eine Wahlkampfveranstaltung am 2. März in Charlotte in North Carolina abgehalten. Danach hatte die Corona-Krise Kundgebungen unmöglich gemacht.