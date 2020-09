Tropensturm â€žNoulâ€œ fÃ¼llte viele StaudÃ¤mme

Das zurückliegende Wochenende fiel wortwörtlich ins Wasser. Foto: The Nation

THAILND: Die Bewässerungsbehörde ist zuversichtlich, dass nach den sintflutartigen Regenfällen, die der Tropensturm „Noul“ am Wochenende gebracht hat, während der kommenden Trockenzeit in den Staudämmen ausreichend Wasser für die Haushalte vorhanden ist.

Noch nicht gesichert ist hingegen die Versorgung der Landwirte. Generaldirektor Thongplew Kongchan sagte am Montag, die Niederschläge des Sturms würden in den nächsten zwei Tagen weiter in die großen Stauseen fließen. Es seien weiterer heftiger Regen erforderlich, um sicherzustellen, dass der Landwirtschaftssektor über genügend Wasser verfüge.

Die großen Reservoirs speichern nun insgesamt 46,88 Milliarden Kubikmeter Wasser oder die Hälfte ihrer Gesamtkapazität, teilte das Hydro- und Agro-Informatik-Institut mit. Obwohl die meisten Staudammbecken im Land jetzt etwa zur Hälfte gefüllt sind, enthält der Lam-Sae-Staudamm im Bezirk Khon Buri von Nakhon Ratchasima nur 17 Prozent seiner Kapazität. Dies sei ein kritischer Wert, warnte das Institut.

Der Sturm „Noul“ brachte schwere Regenfälle, die in vielen Provinzen zu Überschwemmungen führten, vor allem im Nordosten des Landes. Aus über 20 Provinzen wurde Hochwasser gemeldet. Ein Mann starb unter einem Baum, der bei dem Sturm in Ranong umstürzte.