Traurige Unfallstatistik an Heiligabend in Thailand

BANGKOK: Trotz des neuen Coronavirus-Ausbruchs nutzen auch in diesem Jahr wieder viele Menschen den Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr für Reisen, was sich in der nationalen Unfallstatistik widerspiegelt.

Allein am Freitag starben 58 Menschen bei Verkehrsunfällen auf thailändischen Straßen, darunter drei Ausländer. Insgesamt kamen dieses Jahr 14.984 Menschen bei Verkehrsunfällen in Thailand ums Leben.