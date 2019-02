Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.19

BANGKOK: Zum ersten Mal kandidiert mit Pinit Ngarmpring ein Transgender bei einer Parlamentswahl für das Amt des Ministerpräsidenten.

Die 52-Jährige nennt sich jetzt Pauline Ngarmpring und ist eine von drei Kandidaten, die von der Partei Mahachon für das Amt des Premiers benannt wurden. Mit ihrer Nominierung will sie gesellschaftlichen Randgruppen Hoffnung bringen und die Politik für zukünftige Generationen von LGBT-Menschen öffnen. Etwa 20 Kandidaten der Partei Mahachon sind offen für LGBT. Pauline ist der Partei erst letzten November beigetreten. Als zweitplatzierte Nominierte für das Amt des Premierministers will sie für Gleichberechtigung kämpfen. Auch wenn sie ihr Ziel, Ministerpräsidentin zu werden, nicht erreiche, will sie die erste Transgender sein, die es gewagt habe, das zu verkünden.

Bis vor drei Jahren war Pauline Pinit ein Vater von zwei Kindern, ein Reporter, der zu einem Geschäftsmann wurde und der durch die Gründung eines Fußballfanvereins in Sportkreisen bekannt wurde. Die Partei hofft, dass Paulines menschenrechtsbasierte Agenda insbesondere die große Zahl von LGBT-Menschen und Sexarbeiter/innen anspricht. So fordert sie die Legalisierung der Prostitution. LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender.