ROM: Die Migranten von dem Rettungsschiff «Alan Kurdi» sind auf eine italienische Fähre in die Quarantäne gebracht worden. Italiens Küstenwache organisierte den Transfer der 146 Menschen von dem deutschen Schiff auf die Fähre «Raffaele Rubattino» des privaten Betreibers Tirrenia vor Sizilien, wie die das Verkehrsministerium in Rom am Freitag mitteilte. An Bord sollten die Menschen auf das Coronavirus getestet werden, erklärte Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando. Sie werden vom Roten Kreuz versorgt.

Die Crew der «Alan Kurdi» werde auf dem eigenen Schiff isoliert, erklärte der Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler. Er kritisierte, dass die Bundesregierung in Berlin die Organisation aufgefordert habe, Rettungsaktionen einzustellen, weil es derzeit keine Ausschiffungshäfen im zentralen Mittelmeer gebe.

Italien hatte erklärt, dass man wegen der Corona-Pandemie keine Migranten an Land lassen könne, weil diese nicht gesundheitlich versorgt werden könnten. Wohin die Geflüchteten nach der Quarantäne kommen, ist unklar. Möglich ist eine Verteilung auf andere EU-Länder.

Vor Italien wartet noch ein spanisches, ziviles Schiff mit rund 40 Menschen an Bord auf einen Hafeneinlass.