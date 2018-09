Written by: Björn Jahner | 22/09/2018

CHIANG MAI: In Zusammenarbeit mit der Chiang Mai Rajabhat Universität wurde im Maetang Elephant Camp Ende August die welters­te Trainingsschule für Mahouts eröffnet, in der angehende Elefantenführer im Umgang mit den Dickhäutern ausgebildet werden.

Nach Aussage von Campbesitzerin Wassana Thongsuk sollen die ersten Ausbildungskurse im nächsten Jahr angeboten werden. In der Einrichtung können die Schüler praktische Erfahrungen in ihrem Arbeitsfeld sammeln und in einem gut strukturierten Kurs theoretische Fachkenntnisse erwerben. Mit dem Ausbildungskurs soll der steigenden Nachfrage nach Mahouts in Elefantencamps im ganzen Land Rechnung getragen werden, denen ein Grundgehalt von mindestens 15.000 Baht pro Monat in Aussicht gestellt wird. Komplett neu konzipiert werden sollen auch die Showaufführungen des Elefantenparks, in denen die Tiere bisher beim Baumstammziehen und Gemäldemalen zu sehen waren. Ziel ist, die Mensch-Tier-Beziehung sowie die natürliche Lebensweise der grauen Riesen zu fördern. Das Maetang Elephant Camp beherbergt 74 Elefanten, die rund um die Uhr von Veterinären versorgt werden. Mit der Einrichtung eines Fuß- und Nagelheilbades für Elefanten leistete das Camp vor vier Jahren Pionierarbeit. So konnte mit der Methode die Zahl der Verletzungen durch Fußwunden und Infektionen erfolgreich reduziert werden.