Eine kleine Ausstellung informierte die Besucher über das Leben und Engagement der Prinzessin für den Erhalt des kulturellen Erbes in Thailand.

PATTAYA: Am Dienstag lohnte es sich in doppelter Hinsicht, in den frühen Abendstunden die Strandpromenade an der Beach Road aufzusuchen, wo sowohl das Finale der Feierlichkeiten zum „Thai Heritage Conservation Day“ und gleichzeitig der 64. Geburtstag von Prinzessin Maha Chakti Sirindhorn mit vielen kulturellen Darbietungen gefeiert wurde.

Farbenprächtiges Fest auf der Strandpromenade

Von musikalischen Darbietungen von Jugendlichen mit traditionellen thailändischen Instrumenten über beeindruckende Khon-Maskentänze und traditionellen Volkstänzen bis hin zu ausgelassenen Konzerten mit bekannten thailändischen Mo-Lam-Stars in farbenprächtigen Kostümen wurde für jede Menge Abwechslung gesorgt, die Jung und Alt gleichermaßen begeisterte.

Auf Gemälden und anderen Kunstwerken war Prinzessin Sirindhorn allgegenwärtig.

Thai-Tänze ein Sinnbild der Exotik

Doch nicht nur Einheimische, auch auffallend viele ausländische Urlauber verfolgten die abwechslungsreichen Aufführungen, die einen tiefen Einblick in die kulturellen, gesellschaftlichen und ästhetischen Werte Thailands gaben. So reagieren westliche Ausländer immer wieder auf ein Neues begeistert über das ausgeprägte thailändische Verständnis für Ästhetik und Schönheit. Besonders die Aufführungen traditioneller thailändischer Tanz-Dramen mit Darstellern in farbenprächtige Kostümen sind für sie ein Sinnbild der Exotik.

Traditionelles Kunsthandwerk und Thai-Genüsse

Neben Aufführungen und viel Musik lockten auf dem Abschnitt der Strandpromenade zwischen der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Beach Road und dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach viele kleine Stände mit Kunsthandwerk und vielen typisch thailändischen Spezialitäten zum Schauen, Einkaufen und Probieren.

Ausgestellt wurde auch thailändisches Kunsthandwerk. Im Bild eine Künstlerin, die sich beim Bemalen von Schirmen über die Schulter schauen ließ.

Pattaya ist mehr als Nachtleben und Kiez

Ohne Zweifel sind es Veranstaltungen wie diese, die Touristen ermöglichen, ein Verständnis für die Vielfalt der thailändischen Kultur zu erhalten und der Stadt helfen, sich von einschlägigen Klischees zu befreien sowie Pattaya als ein vielfältiges Reiseziel zu vermarkten.