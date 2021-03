Tracking-App Pflicht fÃ¼r Touristen

Von: Björn Jahner | 27.03.21

BANGKOK: Alle Touristen, die das Certificate of Entry (COE) erhalten haben und nach Thailand reisen, möchte die Tourism Authority of Thailand (TAT) daran erinnern, dass sie seit Kurzem zur Nutzung der „ThailandPlus“-App verpflichtet sind, sobald sie im Königreich angekommen sind.

Die Anwendung dient der Personenrückverfolgung im Covid-19-Notfall und steht für Android-Geräte im Google Play Store sowie für iOS-Geräte im App Store kostenlos zum Download bereit.



Für die Nutzung der App muss als erstes die GPS-Funktion des Smartphones eingeschaltet und die Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden. Im nächsten Schritt muss ein Profilfoto (nicht älter als ein Monat) hochgeladen sowie die COE-Nummer und Referenz-ID eingegeben werden, die man von der Königlich Thailändischen Botschaft oder dem Generalkonsulat erhalten hat. Wurden die Daten verifiziert, erfolgt die Weiterleitung zum QR-Code-Scanner, mit dem die App genutzt wird. Beim Betreten einer Lokalität werden die Reisenden zum Check-in per QR-Code-Scan aufgefordert, beim Verlassen zum Check-out. Die dafür benötigten QR-Codes befinden sich zumeist an den Eingängen der Lokalitäten, wie Geschäften, Cafés, Restaurants, Hotels Touristenattraktionen etc.



Die „ThailandPlus“-App muss während des gesamten Aufenthalts im Land eingeschaltet bleiben. Sollten sich die Reisenden an einem Ort aufgehalten haben, an dem ein Covid-19-Fall aufgetreten ist, erhalten sie automatisch eine Benachrichtigung und Empfehlungen. Alle gesammelten Nutzerdaten dienen ausschließlich dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, das Recht auf Privatsphäre bleibt unangetastet.



„ThailandPlus“ ist eine Weiterentwicklung der thailändischen Apps zur Personenrückverfolgung – „Thai Chana“ und „Mor Chana“. Alle drei Anwendungen basieren auf GPS- sowie Bluetooth-Technik und dienen der Aufzeichnung aller Orte, an denen sich eine Person aufgehalten hat, in Kombination zum Check-in/ Check-out in den besuchten Lokalitäten.