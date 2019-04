Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

TRANG: Touristen und Ausflugsboote haben zu Songkran Korallenbänke in den geschützten Meeresgebieten der Provinz teils erheblich beschädigt. Der Ansturm von Urlaubern an den Feiertagen war so groß, dass den Tourbooten nicht ausreichend Bojen zum Ankern zur Verfügung standen. Sie legten ihre Schiffe auf Korallenbänke an und beschädigten sie. Laut Somsak Pantumet, dem Präsidenten des Reiseleitervereins von Trang, wurden vor der Koh Kradan Riffe auf mehr als 500 Meter Länge demoliert. „Es kamen zu viele Boote. Sie haben Anker auf Korallen geworfen oder Seile um Korallen gelegt“, sagte Somsak.

Ein Facebook-Nutzer hatte letzte Woche ein Video gepostet, auf dem gebrochene Korallen offenbar im Meeresnationalpark Hat Chao Mai gezeigt wurde. Narong Kong-Iad, Leiter des Nationalparks, räumte ein, er habe nicht genügend Mitarbeiter, um den Marinepark ausreichend zu kontrollieren. Schon am Donnerstag sollen weitere Ankerbojen installiert werden.