Touristen sollen Phukets Altstadt entdecken

Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.19

PHUKET: Mit einer Kampagne unter dem Motto „Endlos entdecken“ will Phukets Altstadtgemeinde um mehr Touristen werben.

Laut Don Limnantapisit, Präsident der Altstadtgemeinde, entdecken die meisten Urlauber alle Attraktionen der Ferieninsel - mit Ausnahme der Altstadt. Erst in den letzten Jahren habe die Altstadt dank der sozialen Medien bei Urlaubern an Anziehungskraft gewonnen. Phuket gehört zu den beliebtesten Reisezielen weltweit, und CNN hat kürzlich die Altstadt in die Liste der 13 malerischsten Städte Asiens aufgenommen. Darüber hinaus arbeiten das thailändische Fine Arts Department und Phuket an einem Plan zur Registrierung der Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt will die „Perle der Andamanensee“ Touristen mit der neuen Marketingkampagne in der Old Town auf Entdeckungsreise schicken.