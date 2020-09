Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.20

BANGKOK: Mehr als 150.000 Ausländer müssen nach Angaben der Immigration ihre Touristenvisa bis zum 26. September erneuern, oder es droht ihnen eine Anklage wegen Overstay, warnt Oberst Pakpong Sai-ubol, stellvertretender Sprecher der Immigration.

„Das Überziehen des Touristenvisums wird nach dem Gesetz sowohl mit einer Gefängnisstrafe als auch mit einer Geldstrafe geahndet", sagte er und fügte hinzu, dass diese Straftäter auch in ihre Herkunftsländer abgeschoben würden. Nach dem Gesetz ist jeder, der sein Visum länger als 90 Tage überzogen hat, ein Jahr lang von der Wiedereinreise in das Königreich ausgeschlossen. Das gilt für Lebenszeit, wenn die Overstay-Dauer 10 Jahre überschreitet.

Viele Ausländer sind bei Ausbruch der Covid-19-Pandemie Ende März in Thailand gestrandet, als internationale Flüge ausgesetzt und die Grenzen geschlossen wurden, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Die Besucher erhielten eine Frist, in der sie auch nach Ablauf ihres Visums im Land bleiben konnten. Die Frist endet jedoch am Samstag. Wird die Visumverlängerung nicht fristgerecht beantragt, wird eine tägliche Geldstrafe verhängt, und die Behörden müssen Touristen an den in der Datenbank gespeicherten Adressen aufspüren. Oberst Pakpong warnt, die Touristen würden verhaftet und vor Gericht gestellt.