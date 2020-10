BANGKOK: Thailand erwartet im vierten Quartal dieses Jahres nur 50.000 ausländische Touristen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 99,5 Prozent.

Die Einnahmen ausländischer Touristen werden in dem Quartal bei 4,5 Milliarden Baht liegen, 99 Prozent weniger als im Vorjahr, schätzt Chairat Trirattanajarasporn, Präsident des thailändischen Tourismusrates. Er prognostiziert 6,74 Millionen ausländische Touristen in diesem Jahr, 83 Prozent weniger als im Vorjahr, nach einem Rekord von 39,8 Millionen Besuchern in 2019. „Wenn es keinen Impfstoff gibt und wir immer noch eine 14-tägige Quarantäne haben, erwarte ich nächstes Jahr nur einige Hunderttausend Touristen", so Chairat.