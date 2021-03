Tourismusindustrie blickt nach China

BANGKOK: Die krisengeschüttelte Tourismusbranche hofft auf Reise-Blasen mit Nationen, die ihre Bevölkerung zügig gegen Covid-19 impfen; insbesondere mit China, nachdem Peking die erste Aufweichung der Ausreisebeschränkungen seit einem Jahr signalisiert hat.

Die chinesische Regierung hatte am Dienstag angekündigt, dass sie ihren Bürgern ein digitales Covid-19-Impfzertifikat ausstellt, um den Grenzübertritt zu erleichtern. „Dieser Schritt lässt die thailändische Tourismusindustrie jubeln“, unterstricht Vichit Prakobgosol, Präsident der Association of Thai Travel Agents. Mögliche Lockerungen der Ausreisebeschränkungen veranlassten Reisebüros in China bereits, mit Reiseveranstaltern in Thailand Kontakt aufzunehmen, um Informationen über ein quarantänefreies Programm zu erhalten. Vichit fordert, dass Thailand so bald wie möglich Gespräche mit chinesischen Behörden führt, um zu sehen, ob es eine gemeinsame Basis für Reise-Blasen gibt.

„Wenn Thailand eine Reiseblase mit China bis Juni implementieren kann, haben wir große Hoffnungen, dass dieses Jahr acht Millionen Chinesen in Thailand urlauben können. Wenn ein Pakt im Juli abgeschlossen wird, werden die chinesischen Ankünfte weniger als sechs Millionen betragen, und wenn nicht bis Oktober, sind es wahrscheinlich eher drei Millionen", so der Präsident.