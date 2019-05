Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

BANGKOK: Die vom Tourismus- und Sportministerium geplante Touristensteuer für ausländische Urlauber ist bei der Tourismusbranche auf ein positives Echo gestoßen.

Der Präsident der Association of Thai Travel Agents (Atta), Vichit Prakobgosol, hat die Abgabe begrüßt. Sie dürfe aber nicht negative Auswirkungen auf den Tourismus haben. Wichtig zu wissen sei, auf welchen Weg Ausländer die Steuer bezahlen sollen und deren Höhe. Laut dem ständigen Staatssekretär im Tourismusministerium, Chote Trachu, soll die Steuer niedrig ausfallen, womöglich 100 Baht je Einreise. Mit den Einnahmen in Milliardenhöhe will das Ministerium touristische Attraktionen aufwerten und für die ausländischen Urlauber eine Versicherung für Krankheit und Unfall abschließen.