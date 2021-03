BANGKOK: Führende internationale Tourismusunternehmen haben die Kampagne #OpenThailandSafely mit dem Ziel gestartet, zum 1. Juli die Grenzen für internationale Touristen ohne Quarantäne zu öffnen.

Unterstützt wird die Kampagne von über 15 großen Unternehmen, darunter Yanna Ventures, Minor Group, Asian Trails, Capella Hotels and Resorts und EXO. Die Kampagne „Open Thailand Safely" hat ihre Argumente in einer Petition dargelegt, die eine formelle Anfrage an die Regierung untermauern wird, um positiv auf die Einführung von Covid-19-Impfprogrammen zu reagieren, die in Europa, den USA und anderen Quellmärkten des Thailand-Tourismus laufen.

Die Unternehmen argumentieren, dass der 1. Juli aus fünf Gründen ein geeignetes Datum zur Wiedereröffnung der Grenzen ist: Die Mehrheit der Bürger in vielen Quellmärkten wird bis dahin geimpft worden sein; es gibt den thailändischen Gesundheitsbehörden Zeit, sowohl das Personal im Gastgewerbe in Thailand als auch gefährdete Bürger im ganzen Land zu impfen; es gibt internationalen Reisenden Zeit, Reisepläne zu schmieden und Buchungen vorzunehmen; das Datum gibt Fluggesellschaften, Hotels, Reiseveranstaltern und anderen Zeit, mit Marketing und Verkauf zu beginnen und sich auf die Aufnahme des Tourismusbetriebs vorzubereiten; und es wird mindestens ein Jahr, vielleicht auch länger, dauern, bis Thailand wieder die große Zahl internationaler Besucher melden kann, die es vor der Covid-19-Krise hatte.

Um die sichere Wiedereröffnung Thailands zu gewährleisten, sollen internationale Touristen aufgefordert werden, alle Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen, die die thailändische Regierung verlangen kann. Dazu kann zum Beispiel die Vorlage eines offiziell anerkannten Nachweises einer Covid-19-Impfung aus ihrem Heimatland gehören, der Abschluss einer Krankenversicherung sowie der Nachweis eines negativen Covid-Tests innerhalb von 72 Stunden.

In den kommenden Tagen wird die Petition an Premierminister General Prayut Chan-o-cha, den Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, und den Gouverneur der Tourism Authority of Thailand, Yuthasak Supasorn, gesendet.

Nach Angaben der Bank of Thailand und offiziellen Quellen in Thailand hatte der Tourismus vor Covid-19 einen Wert von etwa 2,9 Billionen Baht. Etwa 39,7 Millionen internationale Besucher im Jahr 2019 halfen, bis zu 8,3 Millionen Arbeitsplätze zu erhalten. Im Vorjahr fielen die Ankünfte auf 6,7 Millionen, was zwischen zwei und vier Millionen Menschen arbeitslos machte. In der Zwischenzeit haben Destinationen wie die Seychellen, die Malediven, Griechenland und Sri Lanka entweder bereits die Grenzen geöffnet oder sind in Gesprächen, dies angesichts der erfolgreichen Einführung des Covid-Impfstoffs in ihren wichtigsten Quellmärkten zu tun.

Menschen können die Petition für die Wiedereröffnung Thailands am 1. Juli unter www.OpenThailandSafely.org unterschreiben.