Tourengeher stirbt bei Sturz in Gletscherspalte

Written by: Redaktion (dpa) | 26/02/2021

MATREI: Ein 29-jähriger Tourengeher ist am Großvenediger in Österreich beim Sturz in eine 35 Meter tiefe Gletscherspalte ums Leben gekommen.

Der Österreicher hatte am Donnerstag laut Polizei mit zwei Freunden den Berg bestiegen. Bei der Abfahrt passierte in einer als besonders gefährlich bekannten Zone das Unglück. «Über den mehrere Meter breiten Spalten haben sich oft nur dünne Schneebrücken gebildet», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 29-Jährige war als letzter der Gruppe gefahren. Als seine Freunde einen Schrei hörten, war es schon zu spät. Laut Notarzt war der 29-Jährige sofort tot. Das Trio habe sich bei der Abfahrt nicht durch ein Seil gesichert und die Gefahr unterschätzt, so der Sprecher weiter.