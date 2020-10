Von: Björn Jahner | 10.10.20

Direkt an der Baht-Bus-Linie an der Naklua Road befindet sich Torti's Biergarten. Fotos: Jahner

PATTAYA: Nachdem Torti vor einem halben Jahr seine bei deutschsprachigen Urlaubern beliebte Bar sowie auch seinen Massagesalon und Motorradverleih in Nakluas Soi 33 geschlossen hatte, da der Mietzins nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Thailand nicht mehr tragbar war, meldet sich der stadtbekannte Deutsche nun mit „Torti’s Biergarten“ zurück.

Auch wenn die Küche erst vollständig in den nächsten Tagen eröffnet wird, ist der Barbetrieb schon gestartet.

In sechs Monaten verwandelte er eine alte Lagerhalle an der Naklua Road, schräg gegenüber vom Crystal Palace Hotel, in einen äußerst großzügig bemessenen und modern ausgestatteten Biergarten. Auch wenn die Küche erst in den nächs­ten Wochen eröffnet wird, wurde der Barbetrieb bereits aufgenommen.

Farbenfroh und geschmackvoll eingerichtet präsentiert sich der Innenteil des Biergartens.

Zwei Billardtische sorgen für Kurzweil. Jeden Samstag: Bundesliga live und Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill. Öffnungszeiten: Täglich von 14.00 bis 24.00 Uhr. Mehr auf Facebook.

Torti's Biergarten, Naklua Road, zwischen Soi 14/ und Soi 14 (ggü. Crystal Palace Hotel. Standort auf Google Maps.