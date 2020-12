Top-US-General Milley traf Vertreter der Taliban in Katar

Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff General Mark Milley. Foto: epa/Shawn Thew

WASHINGTON: Vor dem Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan hat US-Generalstabschef Mark Milley führende Vertreter der militant-islamistischen Taliban zu Gesprächen in Doha im Golfstaat Katar getroffen. Das Treffen habe bereits am Dienstag stattgefunden und um die zwei Stunden gedauert, berichteten mitreisende Journalisten von drei US-Medien, unter anderem des «Wall Street Journal». Im Anschluss sei der Top-General nach Kabul geflogen, wo er mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani gesprochen habe.

«Der wichtigste Teil der Gespräche, die ich sowohl mit den Taliban als auch mit der afghanischen Regierung geführt habe, drehte sich um die Notwendigkeit einer Reduzierung der Gewalt», sagte Milley nach Angaben der Online-Nachrichtenplattform «Defense One». «Alles andere hängt davon ab.»

Die Journalisten hatten eingewilligt, aus Sicherheitsgründen nicht über die Gespräche zu berichten, bevor Milley die Region verließ. Im Zuge der Reise wurde bekannt, dass Milley mit führenden Vertretern der Taliban schon im Juni zusammengekommen war. Keine anderen Treffen eines amerikanischen Generalstabschefs mit führenden Vertretern oder Unterhändlern der Taliban sind bekannt.

Die US-Regierung hatte im Februar ein Abkommen mit den Taliban geschlossen, das einen Rückzug aller ausländischen Streitkräfte aus Afghanistan bis Ende April 2021 in Aussicht stellt. Die Taliban verpflichteten sich im Gegenzug zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul und versprachen eine deutliche Minderung der Gewalt. Vor einem Monat ordnete der amtierende US-Präsident Donald Trump eine weitere Reduzierung der Truppen auf 2500 bis zum 15. Januar an.

Bei den Friedensgesprächen waren erste größere Fortschritte Ende November gemeldet worden. Streit um Verfahrensfragen brachte den Prozess aber ins Stocken. Derzeit pausieren die Gespräche, sie sollen am 5. Januar in Katar wieder aufgenommen werden. Der Konflikt geht brutal weiter. Die Taliban lehnen eine Waffenruhe ab.