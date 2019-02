Von: Björn Jahner | 16.02.19



PHUKET: Phukets Gouverneur Phakaphong Tavipatana hat die „Phuket Stray Dog Shelter“, ein staatliches Hundeheim in Thalang, angewiesen, sich auf die Annahme einer hohen Zahl von Straßenhunden vorzubereiten.

So wird im März auf der Touristeninsel eine Kampagne für die Beseitigung von Tollwut lanciert, im Zuge derer alle herrenlosen, infizierten Hunde eingefangen und in die Einrichtung gebracht werden sollen. Ziel ist, alle als gefährlich geltenden Vierbeiner von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Gemäß dem Gouverneur beherbergt das Hundeheim derzeit 700 Tiere, seine Kapazität ist jedoch auf 1.000 ausgelegt, weshalb man sich für diese Maßnahme entschieden habe, die bis zum 30. Juni andauern soll. Neben Hunden sollen auch Straßenkatzen eingefangen werden. Phakaphong erklärte im Nachrichtenportal „The Phuket News“, dass alle gefährdeten Tiere in Phuket gegen Tollwut geimpft werden sollen. Er appellierte an die Bevölkerung, dass die Haltung eines Haustieres auch Verantwortung bedeutet. Insgesamt sollen in diesem Jahr über 20.000 Tiere auf der Insel gegen Tollwut geimpft werden.