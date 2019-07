Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

PRACHIN BURI: Drei Insassen starben und fünf erlitten schwere Verletzungen, als ihr Fahrzeug nach einer Geburtstagsfeier von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Prachin Thani Road in der Gemeinde Ban Phra. Zwei Insassen, 19 und 28 Jahre alt, wurden bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert und starben an der Unfallstelle. Der 25 Jahre alte Fahrer erlag seinen Verletzungen im Hospital Apai Phubet. Fünf weitere Personen, darunter drei 14-Jährige, liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Apai Phubet. Die Acht hatten den Geburtstag einer 28-jährigen Frau in einem Pub gefeiert und waren auf dem Heimweg. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren.