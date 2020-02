Written by: Redaktion DER FARANG | 10/02/2020

Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen verletzt und später gestorben ist. Foto: Marius Becker/Dpa

KLEVE (dpa) - Eine unbeteiligte Frau wird bei einem mutmaßlichen Autorennen getötet. Gegen zwei junge Männer beginnt der Prozess. Einer muss sich wegen Mordes verantworten.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Moers am Niederrhein beginnt am Montag (09.30 Uhr) der Prozess gegen zwei junge Männer. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg sollen sich im vergangenen April in Moers mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert haben. Einer der Männer prallte laut Anklage in einem Kreuzungsbereich gegen den Wagen einer 43-jährigen Frau, die drei Tage später starb.

Diesem Fahrer, einem Kosovaren, werden nach Angaben des Landgerichts Kleve Mord und die Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll seinen Wagen auf 167 Kilometer in der Stunde und damit auf über das Dreifache der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beschleunigt haben. Der Mann soll keinen Führerschein gehabt haben.

Der andere 22-Jährige, ein Deutscher, ist der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge angeklagt. Der Ehemann des Unfallopfers, die Tochter und der Sohn sind nach Angaben des Gerichts Nebenkläger in dem Verfahren.