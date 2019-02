BURIRAM: Zwei Personen kamen bei einem schweren Verkehrsunfall in Buriram am Dienstag in den frühen Morgenstunden ums Leben, als ein PKW und ein Pick-up frontal zusammenstießen.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 4.30 Uhr in einer Kurve der Hauptstraße in Ban Sai Yong, Tambon Krasang. Während beide Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Buriram eingeliefert wurden, verstarben die Beifahrer beider Fahrzeuge noch am Unfallort. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Beide Wagen müssen jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit aufeinandergetroffen sein.