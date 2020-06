Tochter tötet Vater und schneidet seine Genitalien ab

BANGKOK: Die Polizei hat eine 29-jährige Frau festgenommen, die am Dienstag ihren Vater ermordet und seine Genitalien abgeschnitten hat.

Die Polizei stellte ein Messer sicher, das bei der brutalen Tat verwendet wurde. Die am frühen Mittwochmorgen festgesetzte Frau war nach Angaben der Ermittler nicht in der Lage, zu dem Tötungsdelikt Stellung zu nehmen.

Beamte der Polizeistation Tung Song Hong hatten am Dienstagabend in einem Haus im Bezirk Lak Si einen 58-jährigen Mann blutüberströmt tot aufgefunden. Das Opfer hatte schwere Wunden im Gesicht und seine Genitalien waren zerstückelt worden. Die Tochter verließ später das Haus mit einem Beutel in der Hand, an dem sich Blutflecken befanden. Nachbarn riefen daraufhin die Polizei.

Die Ehefrau der Verstorbenen erzählte den Beamten, dass ihre Tochter seit sehr jungen Jahren Drogen genommen habe, was sie emotional instabil machte. Ihr Mann sei jähzornig gewesen und habe sich oft mit der Tochter gestritten.