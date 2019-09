TM30: Regierung soll Verordnung überprüfen

Written by: Redaktion DER FARANG | 09/09/2019

BANGKOK: In einem Interview mit der „Bangkok Post“ forderte der Vorsitzende der Gemeinsamen Auslandshandelskammern in Thailand (JFCCT), Stanley Kang, die Regierung auf, die Durchsetzung der drakonischen TM30-Verordnung für ausländische Studierende und ausländische Rentner zu überprüfen. Die Verordnung beinhalte eine Reihe von negativen Auswirkungen nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Investitionen aus dem Ausland und für das Image des Landes.

Grundsätzlich müssen Vermieter, die Ausländern eine Unterkunft zur Verfügung stellen, die Anwesenheit der Ausländer innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft oder Abreise der Unterkunft der Immigration melden. In der Zwischenzeit sind Ausländer auch verpflichtet, ihren Aufenthaltsort innerhalb von 24 Stunden zu melden, wenn sie sich an einem anderen Ort als ihrem Hauptwohnsitz aufhalten, auch wenn sie in kurzen Pausen andere Provinzen besuchen oder aus dem Ausland nach Thailand zurückkehren. Diejenigen, die dies nicht tun, sowohl Thailänder als auch Ausländer, müssen hohe Bußgelder zahlen, und die Nichtverlängerung von Visa für einen längeren Aufenthalt ist ebenfalls möglich.

Eine große Anzahl von Ausländern reise oder mache Geschäfte in Thailand. Es sei kein Problem für die Ausländer, die in Hotels übernachten, da die Mitarbeiter dort zweimal täglich der Immigration Bericht erstatten. Was sollte der Ausländer jedoch tun, wenn er jede Woche in einer Mietwohnung ankomme und diese verlasse? Vermieter würden für ihre ausländischen Mieter nur schwerlich TM30-Formulare einreichen, unterstreicht Stanley Kang.

Vermieter wüssten nicht, dass sie die Immigration benachrichtigen müssen, wenn Ausländer kommen und gehen. Wenn Ausländer nach Thailand kämen, reisten sie an den Wochenenden in andere Provinzen. Die meisten von ihnen wohnen in Hostels, in denen keine TM30-Berichte eingereicht werden. Inzwischen hätten einige Gästehäuser Schilder mit der Aufschrift „keine Ausländer" anbringen lassen, um Schwierigkeiten zu vermeiden.