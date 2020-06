Von: Björn Jahner | 20.06.20



HUA HIN: Nach Facebook, Twitter und Co. ist in Thailand TikTok derzeit der absolute Renner unter den sozialen Netzwerken. Per App lässt sich das Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos sowie anderen kurzen Videoclips aufrufen und vor allem nutzen.

Denn natürlich ist der Spaß am größten, wenn man selbst einen Clip mit der App produziert und teilt. Auch die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Prachuap Khiri Khan springt auf den Social-Media-Playback-Video-Trend auf mit dem Ziel, den Inlandstourismus im südlichen Teil der Zentralprovinz anzukurbeln, zu der auch Hua Hin gehört. Auf ihrer Webseite und auf Facebook ruft die Tourismusbehörde TikTok-Fans zur Teilnahme an der „TAT Prachuap TikTok Challenge“ auf, um beeindruckende Bilder oder Videoclips von Touris­tenattraktionen in der Provinz über TikTok zu teilen. Als Hauptpreis wird ein Hotelaufenthalt im Laksasubha Hua Hin verlost sowie attraktive Sonderpreise für die Nächstplatzierten.



Die Teilnahme erfolgt über das TikTok-Profil der TAT in Prachuap Khiri Khan (Suchbegriff „TAT PRACHUAP“). Einsendeschluss ist der 30. Juni um 12.00 Uhr. Weitere Infos auf der TAT-Webseite.