Tigerbalsam für die Fernweh-Seele

Seit mehr als 20 Jahren wird rund um die Thai-Sala im Kurpark Bad Homburg (DE) im Juli das größte und beliebteste Thai-Fest seiner Art in Deutschland veranstaltet. In diesem Jahr mit neuem Logo und neuem Namen – aus „Amazing Thailand Bad Homburg“ wurde „Thai Festival Bad Homburg“ – zog die Großveranstaltung am 20. und 21. Juli über 30.000 Freunde des Land des Lächelns sowie in Deutschland lebende Thailänderinnen und Thailänder in ihren Bann.

Auf der großen Marktmeile mit mehr als 50 Ständen gab es wieder viel Exotisches zu entdecken, zu kosten und zu shoppen. Die Besucher labten sich reichlich an authentischem Thai-Food, das – in Anbetracht der sommerlichen Temperaturen – heruntergespült mit einem eiskalten Singha-Bier natürlich besonders mundete. Das Angebot reichte von fernöstlichen Dekorationsstücken, Kunsthandwerk und Kleidung über entspannende Thai-Massagen sowie Informationen zu den schönsten Urlaubszielen in Thailand bis hin zu den verlo­ckenden, wohlschmeckenden Speisen aus dem Land des Lächelns. Der herrlich grünende Kurpark erwies sich auch in diesem Jahr wieder als Magnet für ein Picknick mit den auf der Schlemmermeile gekauften Leckereien.

Thailändische Anmut und Ästhetik

Geboten wurde ein kulturelles Unterhaltungsprogramm voller Anmut und Ästhetik für Groß und Klein, das Thailand von seiner schönsten Seite präsentierte. Neben den Darbietungen klassischer Thai-Tänze wie „Nora“, „Naki“, „Rabam Thepbanthoeng“ oder dem Lanna-Blumentanz „Fon Khan-Dok“ von Tänzerinnen in schönen, traditionellen Trachten zählten Muay-Thai-Showkämpfe und natürlich die Auftritte des bekannten GMM-Grammy Stars Mike Piromporn zu den Höhepunkten des Festivals.

Sonderausgabe komplett vergriffen

Der Medienstand des Magazins DER FARANG neben dem Kaiserbrunnen erwies sich auch in diesem Jahr wieder als ein beliebter Treffpunkt für Thailandfans aus der ganzen Bundesrepublik. Viele Leserinnen und Leser nutzten die Chance, um sich mit dem Verlegerehepaar Martin Rüegsegger und Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda auszutauschen, Tipps zum Leben oder Urlauben im Königreich zu erhalten oder einfach, um ein wenig zu klönen. Ein positives Feedback erfuhr auch die eigens für das Festival produzierte Sonderausgabe FA15/2019, die am zweiten Festivaltag komplett ausverkauft war. Die Redaktion möchte sich bei ihrer Leserschaft für ihre Treue herzlich bedanken. Ebenso bei ihren Anzeigenkunden, die die Produktion dieser Spezialausgabe mit erhöhter Seitenzahl ermöglicht haben.

Wir sehen uns in Bülach und Bern!

Und nicht vergessen: Im August ist DER FARANG zu Besuch in der Schweiz! Sowohl auf dem Thai Food & Culture Festival in Bülach vom 16. bis 18. August als auch auf dem Asia Festival in Bern vom 23. bis 25. August sind die Zeitungsmacher aus Pattaya-City mit einem Medienstand vertreten, an dem neben nützlichen Informationsmaterial ihrer Anzeigenkunden auch die beiden Sonderausgaben FA15/2019 (im Nachdruck!) und FA17/2019 erhältlich sind.