Tiger- und Leopardenfelle in einem Hotel beschlagnahmt

BANGKOK: Beamte der Wildtierbehörde haben bei einer Razzia im Carbochon Hotel im Sukhumvit-Viertel Tiger- und Leopardenfelle sowie Panzer von geschützten Schildkröten beschlagnahmt.

Die Razzia folgte einem Hinweis, dass sich Wildtierprodukte in dem Gebäude befinden, sagte Sakchai Jongkitwiwat vom National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department. Die Polizei sah sich die Website des Hotels an und entdeckte Fotos von Schildkrötenpanzern. Die Beamten fanden 32 illegale Gegenstände - 3 Wolkenleopardenfelle, 2 Leopardenfelle, 2 bengalische Tigerfelle und einen Leopardenschädel, 4 montierte Hawksbill-Schildkröten, 11 Panzer der malaiischen Schneckenschildkröte, 2 Panzer der Oliv-Ridley-Schildkröte, 3 Panzer der Gelbkopf-Tempelschildkröte und Panzer anderer Schildkrötenarten.

Laut der Managerin Raweewan Chamjit sollen alle Wildtierprodukte dem Besitzer des Hotels gehören, offenbar einem Taiwanesen. Während die Beamten die Waren untersuchten, gelang Raweewan die Flucht.