Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

BANGKOK: In den sozialen Netzwerken wird eine Veterinärin als Heldin gefeiert, weil sie dem Neugeborenen einer Wanderarbeiterin das Leben gerettet hatte.

Die Frau hatte ihr Kind am Sonntagabend im Bangkoker Stadtteil Taling Chan zur Welt gebracht, weil sie kein Taxi für die Fahrt zum Krankenhaus fand. Nicht weit davon entfernt hatte die Tierärztin ihre Klinik. Als sie von der Geburt erfuhr, eilte sie zu Mutter und Kind. Der Junge atmete nicht mehr und war blau angelaufen. Waree Limrungsukho trug das Baby mit der Plazenta in ihre Klinik und begann umgehend mit der Wiederbelebung. Dabei saugte sie mit einem klinischen Instrument die Flüssigkeit aus den Atemwegen des Babys und gab ihm Sauerstoff, bis es rosa wurde, selbst atmen konnte und einen lauten Schrei ausstieß. Das Neugeborene und seine Mutter wurden dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, berichtet die „Nation“ weiter. Ein Mann, der mit seinem Hund in der Klinik wartete, postete zwei Videoclips von der bravourösen Tat der Veterinärin auf Facebook. Ein Nutzer schrieb: „Vielen Dank an die schöne Tierärztin, die dem Baby geholfen hat." Ein anderer kommentierte: „Es ist unglaublich. Ich drücke die Daumen, damit das Baby beim Anschauen der Clips überlebt. Gute Arbeit, Doktor! "