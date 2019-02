Theerathon spielt weiter in Japan

Theerathon Bunmathan ist weiter in der J-League erfolgreich. Foto: The Nation

BANGKOK: Muang Thong United hat seinen Linksaußen Theerathon Bunmathan für ein Jahr an den japanischen Erstligisten Yokohama F Marinos ausgeliehen.

Der Verein hatte in der letzten Saison der J-League den 12. Tabellenplatz belegt und will mit dem Thai eine bessere Platzierung erreichen. Theerathon hatte in der vergangenen Saison für Vissel Kobe gespielt. Er war für ein Jahr an den japanischen Club ausgeliehen worden.