The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und ist nicht nur eine Hommage ans Motorradfahren, sondern das wohl aufregendste Themenrestaurant der Ostküste!

PATTAYA: Wenn wir durch Pattaya fahren, macht es uns traurig. So viele Geschäfte sind geschlossen. So wenige Leute sind in den Bars und Restaurants sowie in den Einkaufszentren zu sehen.

Wir beginnen jetzt keine Diskussion darüber, ob der Weg, den Thailand geht, richtig oder gefährlich ist. Eines ist klar: Es ist eine Herausforderung für alle Menschen hier im Land und eine gerechte Lösung für alle wird es wohl nie geben.

Im tropischen Garten befinden sich viele kreative Installationen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Das „The Bikers Café Thailand“ geht weiterhin den bisherigen Weg. Freundliches, mehrsprachiges Personal, immer wieder neue, feine Menüs und viele Objekte rund um das Motorrad lassen Kulinarisches mit Kunst optimal verbinden.

Neben dem klimatisierten Restaurant können die Gäste auch im tropischen Garten direkt am Khlong dinieren.

​Das „The Bikers Café Thailand“ verbindet Menschen vieler Nationen. Das macht Freude und zeigt auf, dass es sich lohnt, nach Sattahip zu fahren, um zu essen, sich auszuruhen, miteinander zu sprechen und eine einmalige Atmosphäre genießen zu dürfen. Covid-19 hin oder her.

