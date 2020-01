Von: Björn Jahner | 03.01.20

Khun Sawitta Suksako ist der 10.000ste Gast im The Bikers Café Thailand in Sattahip. Foto: Koller

PATTAYA: Große Freude im The Bikers Café Thailand in Sattahip: Nur sieben Monate nach der Eröffnung des wohl originellsten Themenrestaurants und Cafés im Großraum Pattaya, begrüßten Achara Koller und Lung Tin am 15. Dezember den 10.000sten Gast in ihrem Lokal: Khun Sawitta Suksako.

The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und ist ist eine Hommage ans Motorradfahren. Doch nicht nur Biker, auch Personen ohne Motorrad und Familien zählen zu den begeisterten Gästen. Neben Kaffee- und Kuchen-Spezialitäten umfasst das Angebot thailändische und europäische Speisen (65 Menüs).

