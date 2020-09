Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.20

BANGKOK: Die Thammasat-Universität wird es Studenten nicht erlauben, den Campus für eine Kundgebung gegen die Regierung nächste Woche zu nutzen.

In einer Erklärung der Universitätsleitung heißt es, sie werde die für den 19. September geplante Demonstration nicht zulassen, da sie im Widerspruch zu den Campus-Richtlinien der Universität stehe. Politische Versammlungen auf dem Campus müssten Rechte, Freiheit und Verantwortung fördern, andere Ideen akzeptieren und die Sicherheit der Studenten berücksichtigen.

Die Ablehnung kam einen Tag nach der Bekanntgabe der Einzelheiten der geplanten Anti-Regierungs-Kundgebung am Mittwoch durch die „United Front of Thammasat and Demonstration". Aktivisten sagten am Donnerstag, sie würden am 19. September auf dem Tha-Prachan-Campus ihr Lager aufschlagen und dann am folgenden Tag zum Regierungsgebäude marschieren, um dort auf Demokratie zu drängen. Der Platz Sanam Luang soll eine Option sein, falls der Campus überfüllt sein sollte. Laut dem Studentenführer Parit Chiwarak, bekannt als „Pinguin“, bleiben die Pläne für die Kundgebung unverändert. „Wir werden die Versammlung weiterhin in Thammasat abhalten", sagte er.