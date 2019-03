Von: Redaktion DER FARANG | 31.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät der König hat am Samstag die königlichen Auszeichnungen für den ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra widerrufen. Der Herrscher begründete den Schritt mit Thaksins Flucht aus dem Land und seiner Verurteilung durch den Obersten Gerichtshof.

Thaksins Flucht aus Thailand sieht der König als ein äußerst unangebrachtes Verhalten an. Dem Ex-Premier wurde der Orden von Chula Chom Klao entzogen, der für den Dienst an das Land verliehen wurde. Thaksin wurde 2006 durch einen Militärputsch gestürzt und floh 2008 aus dem Land. Er wurde in Thailand wegen Korruptionsvorwürfen verurteilt. Seine Schwester Yingluck wurde 2011 Premierministerin, drei Jahre später wurde sie bei einem Militärputsch abgesetzt. Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie, aber der Palast besitzt uneingeschränkte Macht und wird durch ein strenges Gesetz vor jeglicher Kritik geschützt.