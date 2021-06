Thais halten sich beim Einkaufen zurück

BANGKOK: Die Bereitschaft der Thais, Geld auszugeben, ist im Vergleich zum letzten Jahr leicht gesunken, während ihre Zufriedenheit auf dem gleichen Niveau bleibt. Dies ergab eine Umfrage des Hakuhodo Institute of Life and Living Asean in Zusammenarbeit mit Spa-Hakuhodo.

Die Umfrage unter 1.200 Frauen und Männern im Alter zwischen 20 und 59 Jahren aus sechs Regionen des Landes zeigte auf, dass die Bereitschaft, Geld auszugeben, bei 54 von 100 Punkten liegt, ein Rückgang von zwei Punkten gegenüber der vorherigen Umfrage. Das aktuelle Glücksniveau bleibt unverändert bei 65 von 100 Punkten.

Die Verbraucher sind aufgrund der anhaltenden Coronaviruskrise unzufriedener geworden und kürzen unnötige Ausgaben, während sie nach Möglichkeiten suchen, mehr Geld zu verdienen. „Die dritte Welle der Pandemie hat bei den Thais große Ängste ausgelöst", erläutert Chutima Wiriyamahakul, Direktorin des Hakuhodo Institute of Life and Living Asean.

Obwohl die Gesamtausgaben gesunken sind, scheint die Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken und anderen Dingen des täglichen Bedarfs gestiegen zu sein. Viele Menschen zögern größere Anschaffungen hinaus, sind aber bereit, hochpreisige Artikel, wie z. B. Haushaltsgeräte und Smartphones, zu kaufen.