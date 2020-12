BANGKOK: Das Verfassungsgericht in Bangkok hat Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha vom Vorwurf des Interessenkonflikts freigesprochen. Im schlimmsten Fall hätte das Verfahren den Regierungschef das Amt kosten können.



Prayut wurde vorgeworfen, weiter in einem Haus der Armee zu wohnen, obwohl er schon vor Jahren seinen Posten als Militärführer aufgegeben hatte. Medienberichten zufolge bezahlt er bis heute keine Miete. Prayut hatte betont, er lebe aus Sicherheitsgründen zusammen mit seiner Familie in dem Haus.

«Es ist die staatliche Pflicht, die Sicherheit des Ministerpräsidenten und seiner Familie und ein sicheres Zuhause mit Privatsphäre zu gewährleisten», sagte der Richter am Mittwoch zur Begründung. Die Klage war von der oppositionellen Pheu-Thai-Partei vor Gericht eingereicht worden. Das Urteil wurde live in sozialen Netzwerken übertragen.

Das Verfassungsgericht hatte Regierungskritiker zuvor gewarnt, nicht in der Nähe des Gerichtsgebäudes zu demonstrieren. Die Demokratiebewegung hatte dort eine Kundgebung gegen Prayut geplant. In Thailand gibt es seit Monaten immer wieder Proteste gegen die Regierung. Zu den Forderungen gehören ein Rücktritt Prayuts, Neuwahlen und Verfassungsreformen. Der General Paryut ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht.