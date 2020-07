Thailands Tourismusbehörde stellt jüngste Prognose vor

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat am 1. Juli eine neue Prognose für die Zahl der in diesem Jahr zu erwartenden ausländischen Touristen in Thailand veröffentlicht. Die Prognose basiert nach Angaben der TAT auf ihrer Einschätzung der aktuellen Situation auf dem Tourismusmarkt im Königreich.

Die Prognose besagt, dass die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Jahr um 80 Prozent auf 8,2 Millionen zurückgehen könnte, wodurch die touristischen Einnahmen auf auf 396 Milliarden Baht sinken würden. Weiter könnte den Schätzungen der TAT folgend der internationale Flugverkehr nach Thailand lediglich 10 Prozent des Wertes in Vor-Corona-Zeiten entsprechen.

Von Januar bis März dieses Jahres besuchten laut TAT 6,7 Millionen ausländische Touristen Thailand, während vom 3. April bis zum 30. Juni keine internationalen Besucher verzeichnet wurden, was auf das Flugverbot für internationale Airlines nach Thailand zurückzuführen ist, das von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bereits mehrmals in Folge verhängt wurde.

Es wird erwartet, dass die meisten thailändischen Fluggesellschaften den internationalen Flugverkehr frühestens im August wieder aufnehmen werden. Für internationale Airlines im Allgemeinen herrschen dennoch düstere Aussichten, da die mehrmonatige Aussetzung des Flugbetriebes viele Airlines in einen Liquiditätsmangel gestürzt hat, was Betriebskürzungen zur Folge haben könnte. Daraus schließt die TAT, dass auch weniger Flüge als gewohnt nach Thailand angeboten werden könnten.

Gemäß TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn, wird auch die Schrumpfung der lokalen Wirtschaft einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung der thailändischen Tourismusbranche haben, die sich sich voraussichtlich nur langsam erholen wird.