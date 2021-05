Thailands Gefängnisse drastisch überbelegt

BANGKOK: Der enorme Anstieg der Covid-19-Infektionen in thailändischen Gefängnissen hat den Focus in der Berichterstattung auf die menschenunwürdigen Zustände und die drastische Überbelegung in den Haftanstalten gelegt.

Die Überkapazitäten reichen von Hunderten bis zu mehr als tausend Gefangenen laut den Angaben des Department of Corrections vom 5. Mai. Drei Haftanstalten - Kalasin, Nakhon Sri Thammarat und Narathiwat – sind zu 50 Prozent überbelegt. Kalasin sollte nur 1.534 Gefangene aufnehmen, es sind aber 2.857. Weitere Zahlen zur Überbelegung: Im Zentralgefängnis Klong Phai in Nakhon Ratchasima sind es 602, in Buriram 203, in Khon Kaen 728, in Udon Thani 1.256, in Kalasin 1.323, in Nakhon Sri Thammarat 2.104, in Surat Thani 726, in Krabi 747, in Phuket 480, in Roi Et 685 und in Narathiwat 907.

Insgesamt sitzen in den Gefängnissen mit Stand vom 2. Mai 310.830 Gefangene ihre Haftstrafen ab - 37.365 Frauen und 273.465 Männer, 80 Prozent wegen Drogendelikten.