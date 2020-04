Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.20 | Aktualisiert um: 19:53

BANGKOK: Laut dem staatlichen Zentrum für die Verwaltung der Covid-19-Situation (CCSR) soll der am 30. April auslaufende Ausnahmezustand um einen weiteren Monat bis Ende Mai verlängert werden.

CCSR-Sprecher Dr. Taweesin Visanuython sagte weiter, auch die Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr morgens soll aufrechterhalten bleiben. Zudem hat das Kulturministerium vorgeschlagen, die Feiertage im Monat Mai zu streichen. Das wären der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Krönungstag am 5. Mai, der Visakha-Bucha-Tag am 6. Mai und die königliche Zeremonie des Pflügens am 11. Mai. Die endgültige Entscheidung über diese Vorschläge trifft das Kabinett am Dienstag. Die Regierung hatte den Ausnahmezustand vom 26. März bis zum 30. April beschlossen und am 3. April die Ausgangssperre verhängt.

Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat auf ihrer Website die Verlängerung des Flugverbots bis zum 31. Mai bestätigt. Das heißt: Passagierflüge ausländischer Fluggesellschaften dürfen auf thailändischen Flughäfen nicht landen. Ausgenommen sind Staats- oder Militärflugzeuge, Notlandungen, technische Landungen, humanitäre und Hilfsflüge sowie Frachtflugzeuge. Dies ist das vierte Mal, dass ein Landeverbot eingeführt wurde, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.