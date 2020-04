Premierminister Prayut Chan-o-cha wird die Bevölkerung am Donnerstagabend um 18.00 Uhr in einer Fernsehansprache über das Inkraftreten der nächtlichen Ausgangssperre unterrichten. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Regierung macht von ihren Befugnissen im Rahmen der Notstandsgesetzgebung Gebrauch und hat am Donnerstag eine landesweite nächtliche Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 04.00 Uhr angekündigt, die ab Freitag (3. April 2020) in Kraft tritt.

Die drastische Maßnahme ist nötig, um die rasante Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, betonte die Regierung.

Ausnahmen gelten für:

Medizinisches Personal

Bankensektor

Lieferung von Medikamenten und Treibstoff

Krankentransporte



Verlegung von Personen in Quarantäne

Flughafentransfers

Berufstätige, die nachts arbeiten



Premierminister Prayut Chan-o-cha gab die Ausgangssperre in einer nationalen Fersehansprache am Donnerstagabend offiziell bekannt. Die Regierung hatte am 24. März 2020 den nationalen Notstand ausgerufen. Er soll noch mindestens bis zum 30. April 2020 gelten und verleiht dem Premierminister weitreichende Befugnisse. Verstöße gegen im Rahmen der Notstandsgesetzgebung erlassene Maßnahmen – etwa gegen die Ausgangssperre – werden mit bis zu zwei Jahren Gefängnis und/oder einer Geldstrafe von bis zu 40.000 Baht geahndet.