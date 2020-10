Thailand verbietet Einfuhr von Elektronikschrott

BANGKOK: Das Handelsministerium hat ein Einfuhrverbot für 428 Arten von Elektronikschrott erlassen und betont, Thailand sei keine globale Müllkippe.

Das Verbot trat am 15. September in Kraft und wurde vom Unterausschusses der Regierung für die Verwaltung und Kontrolle von importiertem Elektronik- und Plastikmüll erlassen, teilte Kirati Ratchano mit, Generaldirektor des Außenhandelsministeriums. In der Ankündigung des Ministeriums wird Elektroschrott definiert als elektrische und elektronische Komponenten und Schrott, ausgenommen ist Schrott von einem elektrischen Generator.

Die vollständige Liste aller 428 Elektroschrottartikel, die unter das Verbot fallen, wurden auf der Website des Ministeriums veröffentlicht und können unter der 1385-Hotline des Ministeriums abgefragt werden. Verstöße werden mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren, einer Geldstrafe in Höhe des fünffachen Preises des illegal importierten Elektroschrotts oder beidem bestraft.

Die Öffentlichkeit ist aufgefordert, die Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz im Umgang mit inländischem Elektroschrott zur Optimierung der Ressourcen und zum ordnungsgemäßen Recycling zu beschleunigen. Kirati hob zudem die Förderung der Kreislaufwirtschaft und umweltfreundlicher Unternehmen und Produkte als Mittel zur Eindämmung der Kosten der Abfallwirtschaft hervor.