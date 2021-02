Thailand unterstützt Frieden und Stabilität in Myanmar

Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.21

Ein Demonstrant kniet vor der Polizei in Rangun nieder aus Protest gegen den Militärputsch in Myanmar. Foto: epa/Nyein Chan Naing

BANGKOK: Im Einklang mit den Wünschen und Zielen der ASEAN-Staaten und der internationalen Gemeinschaft unterstützt Thailand Frieden und Stabilität in Myanmar, kommentierte der Sprecher des Außenministeriums, Thanee Saengrat, das Treffen der Außenminister von Thailand, Myanmar und Indonesien in Bangkok. Es wurden keine Einzelheiten bekannt, was bei der Zusammenkunft besprochen wurde.

Vor dem Treffen sprachen der thailändische Außenminister Don Pramudwinai und seine indonesische Amtskollegin Retno Marsudi über das informelle ASEAN-Außenministertreffen im August dieses Jahres. Bei dem Gespräch zwischen Don und seinem Amtskollegen aus Myanmar, Wunna Maung Lwin, ging es auch um die 2.400 Kilometer lange Grenze zwischen Thailand und Myanmar, berichtete Thanee. Die Minister besprachen zudem die Zusammenarbeit in der öffentlichen Gesundheit und für die Wanderarbeiter. Das Treffen zwischen Don und Wunna Maung Lwin war die erste persönliche Begegnung zwischen einem hochrangigen Mitglied der Junta Myanmars und einem ausländischen Regierungsmitglied.

Das thailändische Außenministerium hatte das Dreiertreffen koordinierte, nachdem der geplante Besuch Retnos in Myanmar nicht wie geplant stattfinden konnte. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass Retno gehofft hatte, nach ihrem Besuch in Bangkok nach Naypyidaw zu reisen, um direkt Botschaften aus Indonesien und anderen Ländern zu übermitteln.