Thailand plant vollständige Landesöffnung ab Oktober

Apisamai Srirangsan, stellvertretende Sprecherin des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailand will sich noch innerhalb dieses Jahres wieder vollständig für den internationalen Tourismus öffnen, wenn die Covid-19-Impfkampagnen in anderen Ländern greifen und sich die Pandemie-Situation weiter entspannt.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag informierte die stellvertretende Sprecherin des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), Apisamai Srirangsan, dass die Zahl der neuen Fälle in der Provinz Samut Sakhon, dem Hotspot der zweiten Corona-Welle in Thailand, kontinuierlich gesunken ist.



Da in den letzten Wochen nur 10 Neuinfektionen verzeichnet wurden, erwägt das CCSA am 19. März eine Neueinstufung der Kontrollzonenregelung der Provinzen vorzunehmen. Ene weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen könnte laut Khun Apisamai noch vor dem 1. April vollzogen werden, damit die Menschen dieses Jahr das thailändische Neujahrsfest Songkran feiern können, das im letzten Jahr wegen dem Ausbruch des Coronavirus im Land gestrichen wurde.

Das CCSA zieht darüber hinaus in Betracht, Thailand am 1. Oktober wieder vollständig für den internationalen Reiseverkehr zu öffnen, vorausgesetzt, die Regierung ist darauf vollständig vorbereitet, die Wirtschaft ist bereit, alle Gesundheitsmaßnahmen zu befolgen und die Bevölkerung verhält sich weiterhin verantwortungsbewusst, um keinen neuen Ausbruch zu provozieren.