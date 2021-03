Thailand meldet erstes Todesopfer nach Covid-Impfung

BANGKOK: Dr. Sophon Mekthon vom Gesundheitsministerium hat den Tod eines 60-jährigen Patienten nach dessen Covid-19-Impfung bestätigt.

Laut dem Vorsitzenden des Unterausschusses der Regierung für das Management des Covid-19-Impfstoffs litt der Mann an einem abdominalen Aneurysma und verstarb Tage nach der Impfung aufgrund des Bruchs des Aneurysmas. Ein Aneurysma ist eine übermäßige Schwellung der Wand einer Arterie. Der Arzt glaubt nicht, dass der Tod mit dem Impfstoff zusammenhängt, da ein Aneurysma jederzeit platzen könne und etwa 20 Prozent der Patienten vor dem Riss keine Symptome zeigten. Weitere Untersuchungen seien aber erforderlich. Dies ist der erste Todesfall, der in Thailand seit Beginn der Impfung am 28. Februar gemeldet wurde.

Sophon fügte hinzu, dass es bisher nur zwei Berichte über schwere Nebenwirkungen nach der Impfung in Thailand gegeben hat. In einem Fall hat der Patient eine Urtikaria entwickelt, nachdem er den Impfstoff bekommen hatte. Urtikaria, auch bekannt als Nesselsucht, ist ein Hautausschlag, der durch eine Reaktion auf Nahrungsmittel, Medikamente oder andere Reizstoffe verursacht wird. „Wir untersuchen beide Fälle im Detail, um festzustellen, ob die Symptome im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen", so der Arzt. Kleinere Nebenwirkungen seien Fieber, Muskelschmerzen und Rötungen an den Injektionsstellen, die in der Regel in ein bis zwei Tagen abklingen würden.