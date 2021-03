Thailand meldet den 84. Covid-19-Toten

BANKOK: Ein 92-jähriger Mann aus der Provinz Pathum Thani ist das jüngste Todesopfer der Coronavirus-Pandemie in Thailand.

Laut dem Department of Disease Control litt er an Diabetes, Bluthochdruck und einer Herzerkrankung. Am 11. Februar kaufte er auf dem Pornpat-Markt im Bezirk Thanyaburi Waren von einer Verkäuferin, die mit Covid-19 infiziert war. Daraufhin entwickelte der Mann Fieber, Husten und Müdigkeit. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Am 23. Februar verschlimmerte sich sein Zustand und er wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er starb am Sonntag. Er ist der 84. Todesfall.

Thailand meldete am Dienstag 42 neue Coronavirus-Fälle, womit sich die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 26.073 erhöhte. Von den 42 neuen Fällen wurden 35 aus Krankenhäusern gemeldet, vier wurden während der aktiven Fallsuche diagnostiziert und drei wurden bei Ankömmlingen aus dem Ausland gefunden. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen entfallen auf die Provinz Samut Sakhon, dem ursprünglichen Epizentrum von Thailands zweiter Welle von Covid-19. Die Küstenprovinz an der südwestlichen Grenze von Bangkok verzeichnete 24 neue Infizierte - 12 Thais und 12 Myanmaren.

Pathum Thani bestätigte acht neue Fälle - sechs Thais, ein Myanmare und ein Kambodschaner. Tak meldet vier neue Infektionen - drei Myanmaren und einen Thailänder. Bangkok, Nonthaburi und Nakhon Pathom hatten jeweils einen neuen Fall.